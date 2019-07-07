كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كريستين لاجارد" مؤهلة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافعت صانعة السياسة في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوور، اليوم الأحد عن ترشيح "كريستين لاجارد" لقيادة البنك المركزي الأوروبي قائلة: أنها "مؤهلة بشكل فريد".



واجهت "لاجارد" انتقادات بأنها ليست خبيرة اقتصادية مدربة منذ أن وضعها القادة الأوروبيون الأسبوع الماضي لتحل محل ماريو دراجي على رأس البنك المركزي الأوروبي.



وقال كوير للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في جنوب فرنسا "كريستين لاجارد" مؤهلة بشكل فريد لقيادة البنك المركزي الأوروبي في وقت تكون فيه التحديات داخلية وخارجية في منطقة اليورو".



وأضاف: "أنها تعرف كيف يعمل الاقتصاد العالمي. إنها تعرف كيف تعمل أوروبا، وتعرف كيف تتحدث إلى الأسواق المالية ".

