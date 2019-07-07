كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تضغط على برلين لإرسال قوات برية إلى سوريا لتحل محل قواتها جزئيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان الممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا، جيمس جيفري، في برلين في 5 يوليو سعيًا إلى الحصول على تعهدات بتقديم الدعم العسكري والمالي من الحكومة الألمانية، بينما تكثف واشنطن من الضغوط على برلين بهدف توسيع مهمتها في سوريا.

وطلب الدبلوماسي الأمريكي، جيمس جيفري، رسميًا، من ألمانيا إرسال قوات إلى سوريا للمساعدة في قتال جماعة "داعش" الإرهابية، مطالبًا الحلفاء بتقديم الدعم الفني للمعارضة التي يقودها الأكراد.

في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، وصحيفة "فيلت أم سونتاج" الأسبوعية، حث الممثل الخاص الأمريكي في سوريا، ألمانيا على إرسال مدربين عسكريين وأخصائيين في اللوجستيات وفنيين لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في قتال "داعش".

وقال "جيفري": "نريد أن تحل القوات البرية من ألمانيا محل جنودنا جزئيًا"، مضيفًا أنه يأمل في تلقي رد من الحكومة الألمانية هذا الشهر.

Advertisements

وأضاف "من الأفضل إجبار تنظيم داعش على التراجع مع القوات السورية المحلية، ولكن هناك حاجة لوجود دولي معين لتأمين الدعم الجوي، وللوجستيات، والتدريب، والمساعدة التقنية".

وأعرب "جيفري" عن أمله في أن يتمكن الألمان من فعل المزيد، قائلًا: "أنا متفائل. بعض الحلفاء سينشرون قوات برية، أنا متأكد من ذلك".

وكان جيمس جيفري، يسعى للحصول على تعهدات بتقديم الدعم العسكري والمالي من الحكومة الألمانية، وكذلك من شركاء التحالف الآخرين.

وبدون طلب عدد محدد من الجنود، أشار "جيفري"، إلى أن القوات البرية لن تشارك بالضرورة بشكل مباشر في القتال، ولكنها ستحتاج إلى أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها لأن القتال يجب ألا يستبعد.