كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة: إدارة ترامب "خرقاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة ميل اون صنداي نقلا عن سلسلة من المذكرات السرية أن سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة وصف إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها "مختلة وظيفيا" و"خرقاء" و"غير كفء".

و"قال كيم داروش" في مذكرات للحكومة البريطانية التي تعود إلى الفترة من 2017 إلى الوقت الحاضر: "أن ترامب "يشع انعدام الأمن" وينصح المسؤولين في لندن بالتعامل معه بشكل فعال".

وأضاف: "لا نعتقد حقًا أن هذه الإدارة ستصبح طبيعية إلى حد كبير؛ أقل اختلال وظيفي لا يمكن التنبؤ بها؛ أقل فصيل ممزق"، مضيفًا: "أقل خبثًا دبلوماسيًا وغير كفوءة".

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "أن الجمهور يتوقع من السفراء "أن يقدموا للوزراء تقييمًا صادقًا وغير مبالٍ للسياسة في بلادهم".

وأضاف: "وجهات نظرهم ليست بالضرورة آراء الوزراء أو الحكومة" مضيفًا: "نحن ندفع لهم ليكونوا صريحين".

ويُذكر أنه خلال زيارة دولة لبريطانيا الشهر الماضي، كان ترامب غاضبًا بشأن "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا، ووعد باتفاق تجاري "هائل" بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.