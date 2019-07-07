كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوكو حرام" تقتل خمسة جنود على الأقل في شمال شرق نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر اليوم الاحد، إن جماعة بوكو حرام المتمردة نصبت كمينا للجنود النيجيريين في شمال شرق البلاد مما أسفر عن مقتل خمسة على الاقل واصابة أكثر من عشرة.

وأضافت: "أن عدد القتلى قد يرتفع حيث لا يزال عدد من الجنود مفقودين بعد الهجوم الذي وقع يوم الخميس في دامبوا بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، وأن الجنود ذهبوا الى المنطقة لتطهير معسكر بوكو حرام لكنهم تعرضوا لكمين.

وقتل متشددو بوكو حرام الآلاف وشردوا الملايين في نيجيريا خلال تمرد الجماعة المستمر منذ عقد ضد الحكومة.

وأكد القائد العام "العميد بولاما بيو" حدوث مواجهة بين القوات وبوكو حرام، ولكنه قال إنه "لم تقع خسائر في صفوف القوات".

قالت ثلاثة مصادر عسكرية وثلاثة مقاتلين من جماعة الأمن المدني المشتركة (CJTF): "إن جثث خمسة جنود قد تم انتشالها، و16 مقاتلًا من بينهم 14 جنديًا ومدنيان قد أصيبوا. مضيفين: "أن مقاتلين متعددين ما زالوا مفقودين".