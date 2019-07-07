كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تقدم تقريرًا عن خطوة التخصيب الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الوكالة اليوم الاحد ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في ايران سيقدمون تقريرا بمجرد التحقق من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاوة أعلى من المسموح به بموجب اتفاقها النووي.

وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية "نحن على علم بإعلان إيران المتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم".

وأضاف: "سيقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران بإبلاغ مقرنا بمجرد التحقق من التطور المعلن عنه".