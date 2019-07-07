أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، اليوم الأحد، فد ارتباطه مع مدربه الفرنسي، سيباستيان ديزابر، بعد خروجه من ثمن نهائي بطولة كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في مصر، على يد منتخب السينغال، وذلك بعد أزيد من سنتين رفقة المنتخب.
وخرج منتخب غامبيا، من دور الثمن، يوم الجمعة الماضي، بعد هزيمته على يد منتخب السينغالي بهدف دون رد، كما أنه احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف منتخب مصر المستضيف.
وقدم الاتحاد الأوغندي للعبة، شكره الكبير للمدرب الفرنسي، على ” كل الخدمات التي قدمها للكرة الأوغندية، مشددا على أن ” هذا القرار جاء مراعاة لمصالح الطرفين”.
وأكد الاتحاد المذكور، في البلاغ نفسه، بأن ” ديزابر يشكر حكومة البلاد، الاتحاد المحلي لكرة القدم، اللاعبين، على توفير كل الظروف من أجل الاشتغال”.
خروج المدرب الفرنسي من أوغندا، يرجح عودته القريبة لفريق الوداد البيضاوي، الذي سبق وأن أشرف عليه في فترة سابقة، خلفا للتونسي فوزي البنزرتي، إذ وضعت إدارة النادي الأحمر، إسم ديزابر على رأس قائمة المرشحين للإشراف عليه، الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يقترب من التعاقد مع بديل البنزرتي.. أعلن اليوم انتهاء تجربته مع هذا المنتخب الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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