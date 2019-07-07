شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية أمريكية لمواجهة نفوذ الكرملين في أوروبا والان مع التفاصيل

وضعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في دول أوروبا، وخاصة في مولدوفا وأوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة "إيتار تاس" الروسية، السبت.

وذكرت المنظمة الأمريكية، في موقعها على الإنترنت، أمس الجمعة، أن رئيس وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية مارك غرين، قدم استراتيجية حول مكافحة نفوذ الكرملين في أوروبا، وتتضمن الوثيقة تدابير لمواجهة نفوذ روسيا في أوروبا، وخاصة في مولدوفا وأوكرانيا".

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وتأتي الاستراتيجية استجابة للتحديات المتمثلة في التأثير السلبي للكرملين، من خلال بناء وتعزيز المرونة الاقتصادية والديمقراطية في البلدان المستهدفة، وفق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتقول الوثيقة، التي نشرت على موقع المنظمة الأمريكية، في 27 يونيو(حزيران)، الماضي، إن "الولايات المتحدة اعتقدت منذ فترة طويلة أن وجود أوروبا قوية ومزدهرة وحرة أمر حيوي للمصالح الاستراتيجية الأمريكية. الحكومة الروسية وعملائها تهدف إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة في العالم وفصلنا عن حلفائنا وشركائنا"، بحسب ما نقلت الوكالة الروسية.

وتهدف الاستراتيجية الأمريكية إلى زيادة مرونة شركاء الولايات المتحدة، وحددت الوثيقة لتحقيق ذلك، أربعة أهداف رئيسية وهي الطاقة، والاستقلال الاقتصادي، الديمقراطية وسيادة القانون، واستقلال وسائل الإعلام.