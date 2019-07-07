شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك يغرد في ذكرى إجتياح الجنوب عام 1994 والان مع التفاصيل
نشر نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، تغريدة عن ذكرى اجتياح شمال اليمن للجنوبه في 7 يوليو عام 1994م.
وقال بن بريك في التغريدة "السابع من يوليو يوم ازداد فيه الجنوبيون يقينا بأن الوحدة ماتت إلى غير رجعة، يوم زاد من قوة الجنوبيين ووحدهم وقوى عزيمتهم وصارت عقيدة في كل بيت جنوبي تغرس في كل طفل أن هذا هو يوم انتهاك الحرمات والمقدسات كيوم القبطان هنس 19 يناير 1839م".
واضاف:"مرت السنون والجنوبيون على موعد انبلاج الصباح".
ويصادف الـ7 من يوليو الذكرى 25 لإجتياح قوات نظام صنعاء، بدعم من حزب الإصلاح للمحافظات الجنوبية، بعد إعلان الرئيس الجنوبي علي سالم البيض، إنتهاء الوحدة وإنفصال الشمال عن الجنوب .
كانت هذه تفاصيل خبر بن بريك يغرد في ذكرى إجتياح الجنوب عام 1994 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.