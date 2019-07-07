شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك يغرد في ذكرى إجتياح الجنوب عام 1994 والان مع التفاصيل

نشر نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، تغريدة عن ذكرى اجتياح شمال اليمن للجنوبه في 7 يوليو عام 1994م.

وقال بن بريك في التغريدة "السابع من يوليو يوم ازداد فيه الجنوبيون يقينا بأن الوحدة ماتت إلى غير رجعة، يوم زاد من قوة الجنوبيين ووحدهم وقوى عزيمتهم وصارت عقيدة في كل بيت جنوبي تغرس في كل طفل أن هذا هو يوم انتهاك الحرمات والمقدسات كيوم القبطان هنس 19 يناير 1839م".

واضاف:"مرت السنون والجنوبيون على موعد انبلاج الصباح".

ويصادف الـ7 من يوليو الذكرى 25 لإجتياح قوات نظام صنعاء، بدعم من حزب الإصلاح للمحافظات الجنوبية، بعد إعلان الرئيس الجنوبي علي سالم البيض، إنتهاء الوحدة وإنفصال الشمال عن الجنوب .