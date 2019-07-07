شكرا لقرائتكم خبر عن مناوشات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في هونغ كونغ والان مع التفاصيل

جدّدت المناوشات بين الشرطة والمتظاهرين في هونغ كونغ، مساء السبت، ولكن هذه المرة بسبب فرقة غنائية تتسبب بإزعاج مستمر للسكان.

وفي آخر فصول المواجهة مع السلطات، أغلق مئات المتظاهرين الطرق واطلقوا هتافات مناهضة للحكومة في مواجهة الشرطة في منطقة تيون مون في شمال غرب الجزيرة.

ومنذ الشهر الفائت، تهز مسيرات حاشدة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين في هونغ كونغ للصين القارية.

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واقتحم متظاهرون ملثمون مؤيدون للديمقراطية الإثنين برلمان هونغ كونغ، تاركين رسائل مناهضة لبكين على جدرانه في إظهار غير مسبوق لمشاعر الغضب حيال الصين.

وكان تجمع السبت مرتبطاً بقضية محلية لكنه أثار أيضاً قلق السكان المحليين من تآكل حرية وثقافة مدينتهم بايدي السلطات الصينية.

وشهدت المدينة تجمعاً في وقت مبكر في متنزه في تيون مون حيث أدت فرقة غنائية أغاني بوب بلغة الماندراين الصينية عبر مكبرات صوت صاخبة ورقص افرادها مع رجال متقدمين في السن قدموا اليهم تبرعات.