شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق عملية عسكرية لمطاردة فلول داعش في العراق والان مع التفاصيل
أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في المناطق بين محافظات صلاح الدين، ونينوى، والأنبار إلى الحدود العراقية السورية، أقصى غرب البلاد.
وقال يارالله في بيان صحفي: "انطلقت صباح اليوم الأحد المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية السورية".
وأضاف أن العملية انطلقت بمشاركة الجيش، والحشدين الشعبي والعشائري، وبدعم جوي من القوة الجوية، وطيران الجيش، والتحالف الدولي.
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