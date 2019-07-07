شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تواصل انتهاكاتها بإعلان تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل
ذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي، سيعلن مزيداً من تقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 يوم الأحد، وذلك في الوقت الذي تقول فيه طهران إن الشركاء الأوروبيين تقاعسوا عن حمايتها من العقوبات الأمريكية.
وقالت "فارس"، إن مسؤولين آخرين سينضمون إلى عراقجي في هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في الساعة 10:30 صباحاً (06:00 بتوقيت غرينتش).
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