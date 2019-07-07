شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في قصف حوثي على مديرية قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل

سقط قتلى وجرحى في قصف شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الأحد، على منازل وأحياء سكنية للمواطنين، في مديرية قعطبة بشمال محافظة الضالع.

وأكد مصدر محلي سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء استهدافهم منازلهم بصاروخ حوثي وعدد من قذائف المدفعية.

وتحاول المليشيات الحوثية التعويض عن خسائرها الفادحة من قبل القوات الجنوبية، عن طريق استهدافهم لمنازل المواطنين الآمنين وقصفهم للأحياء السكنية والمدنية بشمال محافظة الضالع.

وحققت القوات الجنوبية، خلال الفترة الماضية تقدماً كبيراً في شمال محافظة الضالع، حيث تم السيطرة على عدد من المناطق الهامة والإستراتيجية في المحافظة.