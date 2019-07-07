عمليات بغداد: قتل إرهابيين اثنين شمالي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن قتل "إرهابيين" اثنين شمالي بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت، اليوم، من قتل إرهابيين اثنين شمالي بغداد".
وأوضحت القيادة، أن "قوة مشتركة من اللواء (59) وقوة من فوج القوات الخاصة من قتل الإرهابيين في منطقة الغزيلية شمالي بغداد".
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