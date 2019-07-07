شرطة نينوى تصدر تنويها بشأن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش

اصدرت قيادة شرطة نينوى، الاحد، تنويها بشأن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن اوضاع محتجزين المأساوية، مبينة ان جميع الموقوفين يحالون الى المحاكم المختصة بعد اكمال كافة مراحل التحقيق.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لاصحة لما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وجود الآف المحتجزين منهم اطفال في اوضاع مهينة وغير انسانية وعدم وجود اساس قانوني واضح للإحتجاز"، مبينة ان " جميع الموقوفين في سجون محافظة نينوى بأوامر وقرارات قضائية وفق مواد قانونية مختلفة منها بجرآئم خاصة بقضايا الإرهاب وقضايا جنائية مختلفة".

واضافت انه "لايوجد لدينا أي شخص موقوف بدون قرار قضائي"، مشيرة الى ان "جميع الموقوفين محتجزين بقاعات مكيفة ومتوفر فيها الخدمات الانسانية والرعاية الصحية وتقدم لهم ثلاث وجبات طعام مختلفة الأنواع وجيدة جداً حسب العقد المبرم مع وزارة العدل".

وتابعت ان "جميع الموقوفين وبعد اكمال كافة مراحل التحقيق يحالون الى المحاكم المختصة لمحاكمهتم وفق القانون ولينالوا جزائهم العادل".

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، أوضاع آلاف المحتجزين العراقيين في عدد من السجون العراقية بأنها "مهينة وترقى إلى حد سوء المعاملة"، داعيةً الحكومة العراقية إلى إعادة تأهيل مراكز الاحتجاز، وإبقاء المحتجزين في "مكان لائق".