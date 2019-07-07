اخبار العالم

الجمارك تصدر توجيها للمستوردين والمخلصين الجمركيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجهت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، المستوردين والمخلصين الجمركيين بضرورة الإسراع بتخريج الإرساليات المنجزة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "على كافة المستوردين والمخلصين الجمركيين المجازين رسمياً من قبلها بضرورة التواجد خلال الساعة الأولى من الدوام الرسمي في المراكز الجمركية لغرض تسريع إنجاز المعاملات الجمركية وتخريج الإرساليات المنجزة والمكتملة الإجراءات من حوزة المنفذ لتلافي حالات تكدس الشاحنات عند بوابة الخروج".

وأضافت الهيئة، أن "ذلك يأتي لغرض تبسيط الإجراءات وفسح المجال أمام الشاحنات الفارغة للدخول وتحميل البضائع والحاويات والسعي لانسيابية الحركة داخل المنافذ الحدودية"، محملة "المخالف كامل التبعات القانونية المترتبة على ذلك".

وتمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والبحر الإقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والأنهار والأفنية والأهوار وفقا لأحكام هذا القانون.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك تصدر توجيها للمستوردين والمخلصين الجمركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا