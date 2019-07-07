الجمارك تصدر توجيها للمستوردين والمخلصين الجمركيين

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "على كافة المستوردين والمخلصين الجمركيين المجازين رسمياً من قبلها بضرورة التواجد خلال الساعة الأولى من الدوام الرسمي في المراكز الجمركية لغرض تسريع إنجاز المعاملات الجمركية وتخريج الإرساليات المنجزة والمكتملة الإجراءات من حوزة المنفذ لتلافي حالات تكدس الشاحنات عند بوابة الخروج".وأضافت الهيئة، أن "ذلك يأتي لغرض تبسيط الإجراءات وفسح المجال أمام الشاحنات الفارغة للدخول وتحميل البضائع والحاويات والسعي لانسيابية الحركة داخل المنافذ الحدودية"، محملة "المخالف كامل التبعات القانونية المترتبة على ذلك".

وتمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والبحر الإقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والأنهار والأفنية والأهوار وفقا لأحكام هذا القانون.