الجمارك تصدر توجيها للمستوردين والمخلصين الجمركيين

وجهت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، المستوردين والمخلصين الجمركيين بضرورة الإسراع بتخريج الإرساليات المنجزة.
وأضافت الهيئة، أن "ذلك يأتي لغرض تبسيط الإجراءات وفسح المجال أمام الشاحنات الفارغة للدخول وتحميل البضائع والحاويات والسعي لانسيابية الحركة داخل المنافذ الحدودية"، محملة "المخالف كامل التبعات القانونية المترتبة على ذلك".
وتمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والبحر الإقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والأنهار والأفنية والأهوار وفقا لأحكام هذا القانون.
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