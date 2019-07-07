مفتش العدل يأمر بفتح تحقيق مع الجهة المنفذة لمجمع الدوائر العدلية في مدينة الصدر

أمر المفتش العام في وزارة العدل بشار أحمد محمد، الاحد، بفتح تحقيق مع الجهة المنفذة لمجمع الدوائر العدلية في مدينة الصدر.
وأضاف المكتب، أن "المفتش العام استمع الى مدراء دوائر التسجيل العقاري والتنفيذ وكتاب العدول ورعاية القاصرين عن إحتياجات ومعوقات العمل، وخصوصاً ما يتعلق بعدم ملاءمة مساحات كبيرة من غرف البناية للعمل أو اماكن حفظ الاضابير، ومخاطر تعرض بعض الغرف الى الانهيار".
وتابع المكتب، أنه "تم رصد وجود تهالك للبناية وعدم استفادة المراجعين من الاقسام الصحية، وشكاوى من قبل المراجعين بأن وضع البناية على هذا الحال منذ افتتاحها عام 2009"، لافتا الى أن "على ضوء هذا قرر المفتش العام فتح تحقيق بالموضوع للكشف عن المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون".
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