أزمة إيران واشتباكات جنوب ليبيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون أزمة إيران واستغلال نظام الملالي لنظام الحمدين في قطر لخرق العقوبات الأمريكية على طهران، وتعهد البرهان بحماية الاتفاق مع المعارضة السودانية، إلى جانب أزمة الرئيس التركي رجب أردوغان بعد خسارة مدينة إسطنبول في الانتخابات البلدية، وآخر تطورات الأزمة الليبية ولا سيما الاشتباكات الدائرة في جنوب ليبيا بين الأهالي والإرهابيين، وكذلك رصد لجنة تحقيق يمنية 939 انتهاكا حوثيا في 3 أشهر، بالإضافة إلى 5 جرائم تطارد تميم في واشنطن بينها دعم الإرهاب.

أما في الاقتصاد، فتطالعون الأزمات في تركيا وفنزويلا، إلى جانب أكبر عملية خصخصة بإثيوبيا وعرض "إثيوتليكوم" للمستثمرين، وكذلك رفع أسعار الغاز الطبيعي في مصر بنسب بين 20-34%.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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