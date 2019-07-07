الان تتابع وكالة الطاقة الذرية تعد تقريرا عن مستوى تخصيب اليورانيوم بإيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد أن مفتشي الوكالة الموجودين في إيران سيرفعون تقريرا للوكالة بمجرد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها اليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي.
وقال متحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة “نحن على علم بإعلان إيران بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم”.
وأضاف “مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران سيرفعون تقريبا لمقرنا الرئيسي بمجرد تحققهم من التطور الذي أعلنت عنه إيران”.
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