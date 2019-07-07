الان تتابع الرئاسة الفرنسية تستنكر انتهاك إيران لالتزاماتها النووية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبلغ مسؤول بالرئاسة الفرنسية رويترز بأن الرئيس إيمانويل ماكرون استنكر اليوم الأحد قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق لنووي المبرم عام 2015، وهي خطوة قال إنها “انتهاك” للاتفاق.
وقال المسؤول أن الرئاسة الفرنسية أكدت مجددا على الموعد النهائي الذي ينقضي في 15 يوليو تموز لاستئناف الحوار بين الأطراف.
ولم يخض المسؤول في تفاصيل ما سيحدث عقب ذلك الموعد.
وعبرت إيران في وقت سابق اليوم عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية في تحد أكبر للجهود الأمريكية الرامية للضغط عليها بالعقوبات وإجبارها على التفاوض مجددا على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفرنسية تستنكر انتهاك إيران لالتزاماتها النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.