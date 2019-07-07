صباح العربية | زلزال كاليفورنيا مباشرة على الهواء

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف شريط فيديو ردة فعل مذيعي شبكة تليفزيون "CBS" الأمريكية على الهواء مباشرة، في لحظة وقوع زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر في ولاية كاليفورنيا

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