سفير إيران في روما: الإدارة الأميركية هي من تغذي التوتر في المنطقة

اشار السفير ال​إيران​ي في روما، حميد بيات إلى ان "​الإدارة الأميركية​ هي التي تغذي التوتر في المنطقة، وتصاعد التوتر في منطقة ​الخليج العربي​ لا يناسب أحداً، ولا حتى إيران".

وذكَّر ​السفير الإيراني​ بأن إسقاط الطائرة الأميركية بدون طيار، "وقع في مجالنا الجوي، على بعد 11 ألف كيلومتر عن حدود ​الولايات المتحدة​، وفي كل هذا ، وفقا ل​واشنطن​، فإن الإيرانيين يخلقون التوتر".

وسدد على ان "لا دولة في ​العالم​ مستعدة لبدء مفاوضات تحت التهديد وإيران ليست استثناءً، فإذا أراد الأميركيون التحدث أولاً، فيجب أن يتوصلوا إلى وقف ​إطلاق النار​ أولا، أو يتعين عليهم بالأحرى تعليق العقوبات".