سفير إيران في روما: الإدارة الأميركية هي من تغذي التوتر في المنطقة

اشار السفير الإيراني في روما، حميد بيات إلى ان "الإدارة الأميركية هي التي تغذي التوتر في المنطقة، وتصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي لا يناسب أحداً، ولا حتى إيران".
وذكَّر السفير الإيراني بأن إسقاط الطائرة الأميركية بدون طيار، "وقع في مجالنا الجوي، على بعد 11 ألف كيلومتر عن حدود الولايات المتحدة، وفي كل هذا ، وفقا لواشنطن، فإن الإيرانيين يخلقون التوتر".
وسدد على ان "لا دولة في العالم مستعدة لبدء مفاوضات تحت التهديد وإيران ليست استثناءً، فإذا أراد الأميركيون التحدث أولاً، فيجب أن يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار أولا، أو يتعين عليهم بالأحرى تعليق العقوبات".
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