النشرة: العثور على قذيفة قديمة العهد قرب بركة أنان في قضاء جزين

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان الفرق الفنية في المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، عثرت على ​قذيفة​ قديمة العهد، وذلك خلال تنظيف الترسبات من قناة الـ 600 قرب بركة أنان في ​قضاء جزين​. وقد حضرت قوة من ​مخابرات الجيش​ الى المكان، تبين انها قديمة غير صالح للتفجير وتم نقلها من المكان.

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