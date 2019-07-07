مصلحة الليطاني تعلن عودة التغذية للمشتركين في مشروع ري صيدا جزين

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ انه بعد انجاز تنظيف وتعزيل حوض انان وقناة الري على منسوب 600 متر التي تغذي المشروع، على ان يتم استئناف ضخ ​المياه​ على قناة الري على منسوب الـ 600 في بلدة أنان وبالتالي ستعود التغذية للمشتركين في مشروع ري صيدا جزين الذي يغذي مناطق ساحل جزين و شرق صيدا.

واعلنت المصلحة في بيان ان الفرق الفنية في دائرة لبعا ستتابع اشغال الصيانة على الخطوط وكواسر الضغط وفق البرامج المعتادة والحاجات الفنية، علما أن البيان الذي صدر عن رئيس دائرة ري لبعا المهندس جورج الياس مالك وحدد فيه مهلة الاشغال لتنظيف البحيرة التي استغرقت ثلاثة ايام حسب ما تم إبلاغ الدائرة من قبل معامل إنتاج ​الطاقة​ الكهرومائية في معملي الأولي وجون فقد تم الالتزام بها دون تأخير وهذا يعود للجهود التي بذلت من قبل المهندس جورج مالك وفريق العمل الذي عمل ليلا ونهارا للانتهاء من هذه الاشغال في الموعد المحدد ودون اي تأخير يذكر .