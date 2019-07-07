اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انه بعد انجاز تنظيف وتعزيل حوض انان وقناة الري على منسوب 600 متر التي تغذي المشروع، على ان يتم استئناف ضخ المياه على قناة الري على منسوب الـ 600 في بلدة أنان وبالتالي ستعود التغذية للمشتركين في مشروع ري صيدا جزين الذي يغذي مناطق ساحل جزين و شرق صيدا.
واعلنت المصلحة في بيان ان الفرق الفنية في دائرة لبعا ستتابع اشغال الصيانة على الخطوط وكواسر الضغط وفق البرامج المعتادة والحاجات الفنية، علما أن البيان الذي صدر عن رئيس دائرة ري لبعا المهندس جورج الياس مالك وحدد فيه مهلة الاشغال لتنظيف البحيرة التي استغرقت ثلاثة ايام حسب ما تم إبلاغ الدائرة من قبل معامل إنتاج الطاقة الكهرومائية في معملي الأولي وجون فقد تم الالتزام بها دون تأخير وهذا يعود للجهود التي بذلت من قبل المهندس جورج مالك وفريق العمل الذي عمل ليلا ونهارا للانتهاء من هذه الاشغال في الموعد المحدد ودون اي تأخير يذكر .
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني تعلن عودة التغذية للمشتركين في مشروع ري صيدا جزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.