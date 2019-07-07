الاحمد: الوضع بما يتعلق بالتصدي للخطة الاميركية الاسرائيلية حرج جدا

لفت عضو "اللجنة المركزية" لحركة "فتح" ​عزام الاحمد​ في تصريح له بعد لقائه أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ إلى أنه "لا بد ان نلتقي بزيارتنا ​لبنان​ مع شركائنا عبر عشرات السنين في قيادة حركة المرابطون والذين ارتبطنا بهم ونحن نقاوم الاحتلال ال​اسرائيل​ي وشعب لبنان يحتضن الثورة الفلسطينية وتربطنا به ثقافة مشتركة، واكدنا على وحدة المصير والهدف ومواجهة العدو الواحد، ولطالما قال الشهيد الخالد ​جمال عبد الناصر​ ان ​حركة فتح​ هي انبل ظاهرة خلقت".

وأشار إلى "اننا والمرابطون نشعر ان الوضع الحالي حرج جدا في ما يتعلق بالتصدي للخطة الاميركية الاسرائيلية بما يسمى ب​صفقة القرن​ بوجه اقتصادي كما يحصل في ورشة ​المنامة​، ولذلك مهما كان الشكل فالهدف تصفية ​القضية الفلسطينية​ المركزية للعرب ، وتحقيق الحلم الصهيوني في خلق حقائق على الارض باتجاه اسرائيل الكبرى، وضم ​القدس​ و​الجولان​ يصب في سياق هذا الحلم، ولذلك متفقون ان هذه الصفقة لن تمر ونحيي ​الشعب اللبناني​ بكل مؤسساته الرسمية والحزبية ومختلف طوائفه ومكوناته ومتحدون في وجه صفقة القرن يدا واحدة ولغة واحدة، اما مقاطعة لبنان لورشة المنامة فقد اضافت قوة للموقف الفلسطيني، كما تحدثنا مع العميد مصطفى حمدان حول كيفية تعزيز الجبهة العربية لنحبط المؤامرة على ​الشعب الفلسطيني​ الى الابد".