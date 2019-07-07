قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات ينشط في برج حمود

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "في إطار متابعتنا لملف مكافحة تجارة وترويج ​المخدرات​ على جميع الأراضي اللبنانية، بهدف حماية ​المجتمع اللبناني​ من آثار هذه الآفة المدمرة ومنع انتشارها بين ​الشباب​. ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أحد المروجين الناشطين في ​قضاء المتن​، ويدعى: _ س. م. (مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني) بتاريخ 1/7/2019، ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة ​برج حمود​. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج وتعاطي المخدرات. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​".

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