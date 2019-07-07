أنطوان قسطنطين: لا نية عندنا خلال زيارة أي منطقة باستفزاز أي أحد

علق مستشار وزير الخارجية ​​أنطوان قسطنطين​​ على زيارة رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى ​طرابلس​، قائلا "نحن نزور المنتسبين إلى "التيار الوطني الحر" في كل المناطق وكانت الزيارة ممكن أن تمر بشكل كبيعي لولا مكنة معينة أرادت أن تحرض على هذه المسألة"، مشيراً إلى أن "باسيل كان على حق في اصراره على تأكيده على ثابتة وهي انه ممنوع على اي كان ان يمنع أي لبناني من زيارة أي منطقة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت قسطنطين إلى ان "باسيل لبناني ورئيس تيار لبناني ويزور منطقة لبنانية وأهل ​الجنوب​ الاسبوع المقبل سيكونون خلال زيارة باسيل للمنطقة مرحبين قبل الاحزاب ونحن لسنا بضيافة احد بل نحن بشراكة معهم ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وحركة "أمل" سيرحبون بنا مثل "​حزب الله​"، مؤكداً أنه "لا نية عندنا خلال زيارة أي منطقة باستفزاز أي أحد"، مشيراً إلى "اننا دعاة تواصل وتعاون وانفتاح، لا نحمل سوى رسائل التعاون والانفتاح بين كل اللبنانين والتنافس السياسي حق مشروع طالما هو تحت سقف الدستور".

وأشار إلى أن "أي محاولة لمنع أي لبنان من التواصل مع اي منطقة لبنانية طبعا سنرفضه ولكن على من يمنع أن يفهم ان المسألة ستنعكس عليه" ورأى أنه "علينا ان نعتاد على ان استفزازات الحرب انتهت"، قائلا: "لا مناطق مغلقة على احد وكل انغلاق يؤدي الى ازمات وانفجارات".