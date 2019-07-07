جعجع: ليس مقبولا ان يعطل باسيل الحكومة من أجل حسابات ضيقة

كشف رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ عن أنه "لا اجتماع للحكومة في الأيام المقبلة وجريمة بحق الوطن انه في الوضع الذي نعيش فيه وفي ظل صعوبات معيشية تزاداد يومياً، نحتاج إلى اجتماعات مكثفة وليس مقبولاً ان يعطل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ​الحكومة​ من أجل حسابات ضيقة".

وفي حديث إذاعي، أكد جعجع أنه "يجب أن يزول الخطاب الذي يسبب التشنّج، لم أفهم كلام باسيل في ​طرابلس​ ولزومه، لم يتكلّم في الوضع الحالي، عاد إلى الماضي وتطرّق إلى الموضوع بقلب أسود، وليس بقليل أن تستقبل منطقة طرابلس باسيل بالاستقبال الذي استقبلته به، وعلى باسيل ان يوقف خطاباته الطائفية ووقف "المراجل"، مشيراً إلى "اننا منكبون جميعنا لإنقاذ ​الوضع الاقتصادي​ والمالي، الخطابات المتشنجة أدت إلى ما أدت إليه في الجبل، وبدل أن يعتذر باسيل لما تسبب به في الجبل، عطّل الحكومة كي يضغط لإحالة القضية إلى ​المجلس العدلي​".

ولفت إلى أن "البعض في "​التيار الوطني الحر​" منزعج بقدر ما نحن منزعجون من باسيل ولم أعد أفهم ما يريده باسيل عدا عن إثارة النعرات الطائفية"، مؤكداً انه "لكل مواطن لبناني حق أن يجول لبنان، ولكن الأمور تحتاج إلى حسن دراية وحسن إدارة، وتكلمنا ووفد الاشتراكي عن عدّة مواضيع، أهمها أننا أكدنا ألا مشكلة بين المسيحيين و​الدروز​ في الجبل ونحن والاشتراكي مؤتمنون على الجبل".