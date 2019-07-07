فرنسا.. مظاهرة تطالب بإجراءات رادعة لمنع قتل النساء

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من مظاهرات مناهضة للعنف ضد النساء في باريس

وسجلت في فرنسا أكثر من 70 حالة قتل لنساء حتى الآن في العام الجاري، وفق مجموعة على موقع فيسبوك تتابع تلك الحالات، وهو ما يمثل ارتفاعا عن إحصائيات رسمية نشرت العام الماضي.

ويطالب عدد كبير من الأصوات باتخاذ إجراءات رادعة، حيث كثيرا ما تشمل عمليات القتل تلك نساء كن قد أبلغن الشرطة بالفعل عن المعتدين عليهن.

وطالبت وزيرة حقوق نساء سابقة بإجراء تحقيق حكومي داخلي، حول كيفية معالجة الشرطة لتلك القضايا.

وأعربت المتظاهرات السبت بساحة الجمهورية بباريس عن رغبتهن في إجراءات أكثر ردعا ضد المنتهكين، وبملاجئ إيواء للنساء المنتهكات، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

كذلك عبرت متظاهرات عن رغبتهن في أن يضم كل مركز شرطة أخصائيا لمعالجة العنف ضد النساء.