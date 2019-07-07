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بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في الصين

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المرض لا ينتقل إلى البشر كشفت وزارة الزراعة الصينية، يوم السبت، أن منطقة قوانغشي في جنوب غرب البلاد، أكدت بؤرة انتشار جديدة لحمى الخنازير الأفريقية.

وذكرت الوزارة، في بيان، على موقعها الإلكتروني، أن التفشي الجديد تسبب في نفوق خنزير وأصاب 42 آخرين في مزرعة.

والبلاغ هو الثاني في غضون أسبوع، بشأن انتشار لحمى الخنازير الأفريقية في منطقة قوانغشي تشوانغ.

وأبلغت الصين عن 144 بؤرة انتشار للمرض الذي لا دواء له، منذ أغسطس الماضي، وأعدمت حوالى 1.2 مليون خنزير.

ولا تصيب حمى الخنازير الأفريقية الإنسان، لكنها تؤدي لنفوق الخنازير ولا يوجد حتى الآن أي لقاح لها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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