بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في الصين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المرض لا ينتقل إلى البشر

وذكرت الوزارة، في بيان، على موقعها الإلكتروني، أن التفشي الجديد تسبب في نفوق خنزير وأصاب 42 آخرين في مزرعة.

والبلاغ هو الثاني في غضون أسبوع، بشأن انتشار لحمى الخنازير الأفريقية في منطقة قوانغشي تشوانغ.

وأبلغت الصين عن 144 بؤرة انتشار للمرض الذي لا دواء له، منذ أغسطس الماضي، وأعدمت حوالى 1.2 مليون خنزير.

ولا تصيب حمى الخنازير الأفريقية الإنسان، لكنها تؤدي لنفوق الخنازير ولا يوجد حتى الآن أي لقاح لها.