الهيئة الوطنية للجماعات السلالية تطالب بتكوين نواب أراضي الجموع

طالب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للجماعات السلالية اجتماعه العادي، أمس السبت، بتكوين نواب أراضي الجموع.

وجدد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للجماعات السلالية، تأكيده على أن الهيئة تتابع وباهتمام كبير تطورات ملف أراضي الجماعات السلالية، سواء تعلق الأمر بتحديث قوانينه، أوما تعلق بتحديد وتمليك أراضي الجموع والتعجيل بمعالجة كل الاشكالات المعقدة المرتبطة بها.

كما نبه المصدر ذاته، إلى ضرورة الحرص على تمَكين كل السلاليات والسلاليين من تملك أراضيهم بشكل شفاف ونزيه وعادل، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

وكما نشرنا في خبر سابق، رمت النساء السلاليات الكرة في ملعب النواب البرلمانيين لإنصافهن، من خلال تقديم تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، الذي يناقش في البرلمان، متعلقة بسن المساواة بين إناث وذكور الجماعات السلالية، حيث أكدن على أن المسؤولية تقع على عاتق المشرع البرلماني، ليبينوا لنا هل هناك حقوق المرأة أم أن الكلام الذي يقال في قبة البرلمان هو للتسويق الإعلامي فقط.

ربيعة الناصري، الحقوقية في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قالت إن هذا القانون لقي تعاطفا من البرلمانيين بعد عقد عدة لقاءات معهم لتوضيح ملابساته، غير أنه حسب المتحدثة فقد وقع البرلمانيون في خلط بين انتفاع النساء السلاليات وبين حقهن في الإرث، موضحة أنه تم شرح الفرق للبرلمانيين، وذلك استنادا إلى رأي المجلس العلمي الذي أجاز للنساء الانتفاع من الأراضي السلالية على قدم المساواة بين الرجال والنساء.