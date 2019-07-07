إيران تتخلى عن وعدها للعالم وتبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى!

أكدت إيران، اليوم الأحد، أنها ستتخلى عن تعهد جديد قطعته حيال الأسرة الدولية، وستبدأ اليوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق المبرم في 2015 حول برنامجها النووي.

وصرح بهروز كمالوندي، المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية للصحافيين، “بأمر من الرئيس حسن روحاني، المرحلة الثانية من خطة خفض تعهدات ايران بدأت اليوم”.

وقال إن إيران ستستأنف “خلال ساعات” إلى أن يتم تسوية بعض التفاصيل التقنية، “تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3,67%” دون كشف نسبة التخصيب الجديدة.

وكان الرئيس روحاني أعلن الأربعاء الماضي، قرار تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3,67% وهو الحد الذي تم الاتفاق عليه بموجب المعاهدة حول البرنامج النووي الايراني المبرمة في فيينا في يوليوز 2015.

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وهذا أحد عناصر الرد الإيراني على القرار الذي أعلنه في ماي 2018 الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران التي رفعت بموجبه.

وكانت إيران هددت أيضا بأن تستأنف اعتبارا من اليوم الأحد،مشروعها الاصلي ببناء مفاعل نووي في أراك (وسط) الذي علق بموجب اتفاق فيينا.

وخلال المؤتمر الصحافي نفسه أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن أي قرار لم يتخذ بعد في هذا الخصوص.