ميسي يتهم اتحاد أمريكا الجنوبية بمحاباة البرازيل

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس السبت، تسلم ميدالية المركز الثالث الذي أحرزه منتخب بلاده في “كوبا أمريكا”، البرازيل 2019، بفوزه في مباراة الترتيب على الشيلي بهدفين مقابل هدف واحد.
وقال ميسي عن ذلك: “تمت معاملتنا بقلة احترام على مدار البطولة، وأظن أنه لا يجب علينا أن نكون جزءا من هذا الفساد، إنهم يجهزون اللقب للبرازيل”.
وعن طرده في مباراة أمس، صرح نجم برشلونة الإسباني: “لا أنا ولا ميديل نستحق البطاقة الحمراء، لو تم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، لكن ربما ما قلته بعد مباراة البرازيل لم يعجب البعض”.
وكان ميسي تحدث بعد خروج منتخبه من نصف نهائي البطولة أمام البرازيل قائلا: “البرازيل تسيطر كثيرا على اتحاد أمريكا الجنوبية “الكونميبول”، لذلك فالفوز عليهم يصبح أكثر تعقيدا”.
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