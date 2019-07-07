نحس العلامة الكاملة.. هاجس يطارد الجزائر أمام غينيا

يخوض المنتخب الجزائري مساء اليوم الأحد، مباراة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، أمام نظيره الغيني، على أرضية ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

ويسعى منتخب “ثعالب الصحراء” إلى الفوز على غينيا والعبور لربع النهائي، وبالتالي إنهاء نحس إقصاء المنتخبات التي حققت العلامة الكاملة خلال دور المجموعات، ولم تستقبل أي هدف في الدور ذاته.

وفي سيناريو غير متوقع، خرج المنتخب الوطني متصدر المجموعة الرابعة بتسع نقاط دون أن تستقبل شباكه هدفا واحدا، الجمعة الماضي، على يد بنين بركلات الترجيح، وهو المنتخب المؤهل ضمن أفضل أربع ثوالث، ثم سقط منتخب مصر أمس السبت، صاحب العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بشباك نظيفة، أمام جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث في مجموعة المغرب، بهدف دون رد.

خروج “الأسود”، وسقوط “الفراعنة”، جعل منتخب الجزائر يراجع أوراقه، خاصة أنه هو الآخر تأهل متصدرا لمجموعته وبالعلامة الكاملة، وسيواجه في دور الثمن منتخبا تأهل ثالثا، لذلك يخشى عشاق “ثعالب الصحراء” أن يطالهم نحس المغرب ومصر ويجيدون أنفسهم خارج “كان” بعدما كانوا ضمن المرشحين للتتويج به.