عيد الأضحى.. ارتفاع عدد المربيين والمسمنين المسجلين لدى المصالح البيطرية -التفاصيل

سجل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، ارتفاعا في عدد المنخرطين للمربين والمسمنين في عملية التسجيل الخاصة بعسد الأضحى المقبل.

وأوضح المصدر أنه تم تسجيل ارتفاع وصل إلى 62 في المائة، بعدما ارتفع عدد المربين والمسمنين المسجلين لدى المصالح البيطرية لأونسا من 138 ألف مربيا ومسمنا خلال السنة الماضية، إلى 223 ألف هذه السنة.

وأيد المجلس الإداري، المنعقد في مدينة أكادير، الأسبوع الماضي، قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بشأن التوجه نحو تعليق التفتيش البيطري بالمذابح التي لا تتوفر على شروط ومعايير السلامة الصحية الضرورية، معربا عن دعمه التام للمكتب للتعامل بحزم مع هذا المشروع.

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كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ سابق، أن أزيد من أربعة ملايين ونصف المليون رأس من الأغنام والماعز قد شملتها عملية الترقيم استعدادا لعيد الأضحى 1440 هجرية (2019).

وأكد المكتب، أن عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى، والتي انطلقت شهر أبريل الماضي، بدعم من وزارة الفلاحة إلى حدود 25 يونيو الجاري، شملت 4 ملايين و550 ألف رأس من الأغنام والماعز، إذ من المرتقب أن يتم هذه السنة ترقيم أكثر من 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز المهيأة بمناسبة عيد الأضحى.

‎ويتم ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى باستخدام حلقة صفراء اللون تحمل رقما تسلسليا فريدا، وعبارة “عيد الأضحى” ونجمة وتجسيد لرأس كبش، حيث يتم تثبيت هذه الحلقة على إحدى أذني الأضحية من أجل تتبع مسارها والتعرف على مصدرها عند الضرورة.