طقس الأحد.. القليل من الحرارة مع زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما إلى حار بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء، في غالب الأحيان، غائمة فوق السهول الشمالية الغربية والمناطق الغربية للأطلس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وغرب الواجهة المتوسطية، مع احتمال نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة في بعض الأحيان، مع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس والريف والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الأطلسية الوسطى، محملة أحيانا بأمطار جد خفيفة محليا. وستخيم كتل الضباب محليا على السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، مع طقس مستقر وسماء صافية إلى قليلة السحب جنوب البلاد. ويحتمل هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، ومعتدلة شمالية بالجنوب.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وسوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 19 و24 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 21 و27 درجة بالمرتفعات ومنطقة السايس ووالماس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وقرب السواحل، وما بين 28 و33 درجة بهضاب الفوسفاط والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و42 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية. وما بين 40 و44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والصويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.