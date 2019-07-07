8 مصابين بينهم أطفال في حادث طرق على شارع 6

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق على شارع رقم 6 عن إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال بجروح متوسطة، ظهر اليوم الأحد.
وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع حادث طرق بين سيارتين في شارع 6 قرب مفرق وادي عارة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أطفال.
وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنه وصلت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث وقدمت العلاجات الأولية للمصابين الذين وصفت إصاباتهم بالطفيفة، وتمت إحالتهم إلى مستشفى "هيلل يافه" لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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