إسبانيا: إصابة 5 متسابقين في مهرجان للركض أمام الثيران  

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المسؤولون على مهرجان سان فيرمين للركض أمام الثيران للعام الحالي، في إسبانيا، أن أشخاص أُصيبوا بجراح متفاوتة أثناء افتتاح المهرجان، جرّاء تعثر ثور واهتياج آخر.
وقال المسؤولون إسبان إن اثنين من المصابين تعرضا في مدينة بامبلونا الواقعة شمالي البلاد للنطح بقرون الثيران.
وأوضح المتحدث باسم الصليب الأحمر، خوسيه ألدابا، أنه تم علاج الاصابات الأكثر خطورة اليوم الأحد في المستشفى الإقليمي الرئيسي بعد السباق الذي استمر دقيقتين و41 ثانية.
وركضت ستة ثيران، يرافقها ثيران مروضة، معا في زمرة واحدة لمعظم مسافة المسار البالغ طوله 850 مترا وحتى حلبة مصارعة الثيران في المدينة.
وتعثر واحد منهم قبل النهاية، ما تسبب في حالة من الذعر واستخدم ثور واحد على الأقل قرنيه في النطح عندما هاجم بعض المتسابقين.
ويستقطب مهرجان سان فيرمين الذي يستمر تسعة أيام، حيث تركض الثيران كل صباح وتقتل في حلبة مصارعة الثيران بعد الظهر، حوالي مليون زائر سنويا.
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