الناصرة: وشم "تبا للشرطة" تسبب في كشف متهم بإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في الناصرة، مؤخرا، لائحة اتهام بحق شاب (29 عاما) من سكان المدينة بشبهة إطلاق النار في الهواء قرب مدخل منزل مواطن من يافة الناصرة على خلفية دين مالي.

واعتقلت الشرطة المتهم بإطلاق عيارات نارية بالهواء قرب باب منزل مواطن في يافة الناصرة، وذلك بسبب دين مالي لوالد المشتبه به على الضحية، وبتاريخ 05.07.2019 قدّمت النيابة العامة لائحة اتّهام وطلب تمديد فترة اعتقال المتهم.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "بتاريخ 21.06.2019 تمّ استلام بلاغ في مركز الشرطة حول إطلاق عيارات نارية بالهواء قرب باب منزل مواطن في يافة الناصرة، وأظهر المواطن للشرطة 3 حقائب تضررت من العيارات النارية، التي كانت على درج المنزل، وفورًا بعد تلقي البلاغ هرع أفراد الشرطة إلى مكان إطلاق النار، وباشروا البحث عن أدلّة ومشاهدة كاميرات المراقبة، وبعد تشكيل قاعدة أدلة اتّضح منها أنّ سبب إطلاق النار دين مالي على الضحية لوالد المتهم. وأنه بتاريخ 21.06.2019 عند الساعة 16:30 وصل المتهم قرب منزل الضحية برفقة آخر، وقام المتهم بطرق الباب وبعد أن فتح الضحية باب منزله دار بينهما نقاش خلاله سأل المتهم الضحية لماذا لا يرد على الهاتف وأظهر له الوشم الذي وضعه على ساعده FUCK THE POLICE أي تبًّا للشرطة، وإلى جانبه رسمة مسدس. وطلب الضحية من المتهم أن يترك المكان ودخل إلى منزله وأغلق وراءه الباب، وفورًا صعد المتهم عدة درجات نحو منزل الضحية أخرج مسدسا من جيبه الخلفي وقام بإطلاق 3 عيارات نارية بالهواء وذهب من المكان".

وذكرت الشرطة أنه تمّ تمديد فترة اعتقال المتهم من فترة إلى أخرى، بقرار من محكمة الصلح في الناصرة، ولاحقًا قدّمت النيابة العامة لائحة اتّهام ضدّه وطلب تمديد فترة اعتقاله.