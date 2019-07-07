صحيفة قطرية تكشف موعد وصول 'ميمي' إلى الدوحة

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد، أن "ميمي سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً للتعاقد مع نادي الدحيل بعد أن يخضع للفحصوات الطبية في اسبيتار".

وأوضحت أن "الطرفين اتفقا على كل بنود التعاقد الرسمي وعقب إجراءات التعاقد سيطير اللاعب الى البرتغال لينضم إلى معسكر الدحيل الذي ينتظم فيه حالياً استعداداً للموسم الجديد".



وسيعوض "ميمي" رحيل المهاجم المغربي يوسف العربي إلى صفوف اولمبياكوس اليوناني، فيما سيتم تسجيل قيد "ميمي" في القائمة كلاعب آسيوي، بدلاً عن الياباني شويا ناكاجيما، المنتقل الى صفوف بورتو البرتغالي.