منظمة ايرانية: لاقيود على تصدير المواد الانشائية للعراق

وذكرت وكالة فارس نقلا عن اردكاني في تصريح صحافي ان "العراق منع توريد بعض السلع منها الملح والمعكرونة وأن هذا التعميم يشمل جميع الدول المصدرة وليس ايران حصرا"، منوها الى أن "عملية المنع تأتي مع تلبية الاحتياجات المحلية لهذه السوق وتعلن من قبل رئيس الوزراء العراقي".واكد أن "العراق يتوجه من الاستهلاك للانتاج، وعلى المصدرين الايرانيين وللحفاظ على هذه السوق العمل على ايجاد برامج جديدة مثل افتتاح مصانع هناك".

واعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، في 27 ايار الماضي موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على منع استيراد منتجي الشعرية وملح الطعام حمايًة للمنتجات المحلية.