أعلن مدير عام الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية مسعود كمالي اردكاني، الاحد، عن عدم وجود قيود ازاء تصدير المواد الانشائية والبلاط والسراميك للعراق.
وذكرت وكالة فارس نقلا عن اردكاني في تصريح صحافي ان "العراق منع توريد بعض السلع منها الملح والمعكرونة وأن هذا التعميم يشمل جميع الدول المصدرة وليس ايران حصرا"، منوها الى أن "عملية المنع تأتي مع تلبية الاحتياجات المحلية لهذه السوق وتعلن من قبل رئيس الوزراء العراقي".
واكد أن "العراق يتوجه من الاستهلاك للانتاج، وعلى المصدرين الايرانيين وللحفاظ على هذه السوق العمل على ايجاد برامج جديدة مثل افتتاح مصانع هناك".
واكد أن "العراق يتوجه من الاستهلاك للانتاج، وعلى المصدرين الايرانيين وللحفاظ على هذه السوق العمل على ايجاد برامج جديدة مثل افتتاح مصانع هناك".
واعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، في 27 ايار الماضي موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على منع استيراد منتجي الشعرية وملح الطعام حمايًة للمنتجات المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة ايرانية: لاقيود على تصدير المواد الانشائية للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.