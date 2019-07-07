رياضة 2019-07-07 | 11:29 61 مشاهدة أعلن نادي نفط الوسط، تعاقده مع المحترف الكولولمبي "انجولت" لتمثيل فريق كرة الصالات خلال منافسات الموسم المقبل. وذكر الموقع الرسمي لكرة الصالات العراقية، أن "فريق صالات نفط الوسط، تعاقد مع المحترف الكولمبي انجولت لتمثيله في بطولة الأندية الآسيوية". وأوقعت قرعة الأندية الآسيوية، ممثل العراق الوحيد، فريق نفط الوسط في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية يرام القيرغيزستاني وناغويا الياباني وفاموس الأندونيسي.



ومن المقرر أن تقام البطولة بانكوك للفترة من 8 إلى 18 آب المقبل.

ومن المقرر أن تقام البطولة بانكوك للفترة من 8 إلى 18 آب المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محترف كولومبي في كرة الصالات العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.