المركزي للإحصاء: نسبة استخدام وسائل منع الحمل في العراق تبلغ 52.8%

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في إحصائية له اطلعت عليها الخليج 365، إن "استخدام وسائل منع الحمل في العراق تبلغ نسبته 52.8%"، مضيفاً أن "معدل الخصوبة الكلي طفل لكل امرأة بعمر الإنجاب 15 – 49 سنة تبلغ نسبته 3.9%".وأشار إلى أن "متوسط العمر المتوقع بالنسبة للذكور يبلغ 71.7 سنة، فيما يبلغ متوسط العمر المتوقع للإناث 75.6 سنة"، موضحاً أن "الإحصائية لا تشمل إقليم كردستان".

وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، أن إجمالي عدد السكان لعام 2018 يبلغ 38,124,182 نسمة وبمعدل نمو سكاني يبلغ 2.58%.