حصلت الخليج 365، اليوم الاحد، على وثيقة تتضمن ستة اسئلة مقدمة من لجنة الخدمات النيابية الى وزير الاتصالات نعيم تجيل، فيما بينت الوثيقة أن فحوى الاسئلة يدور حول أسعار سعات الانترنت. وفي ادناه نسخة من الوثيقة..

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كانت هذه تفاصيل خبر الخدمات النيابية توجه اسئلة لوزير الاتصالات بشأن اسعار سعات الانترنت.. وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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