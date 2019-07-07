نائب يكشف عن أبرز القوانين التي سيركز عليها البرلمان الشهر الحالي

وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك أولويات في نوعية القوانين وأهميتها التي سنعمل على المضي بها خلال هذا الشهر"، مبيناً أن "الأولوية ستكون لحسم المادة 58 من الموازنة والخاصة بالدرجات الخاصة على اعتبار أن مؤسسات الدولة حاليا لا يوجد في أغلبها اي توقيع للمعاملات ما يجعلنا بحاجة لحسم هذا الملف والتصويت على تعديل القانون خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل كحد أقصى".وأضاف البخاتي، أن "قانون المحكمة الاتحادية هو الآخر سيكون له مكانه خلال هذا الشهر، إضافة إلى حسم قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لأهميته أيضاً والحاجة لتشريعه بأسرع وقت ومنح الفترة الكافية للمفوضية لاستكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أن "مشروع قانون الأراضي والبساتين والقوانين المتعلقة بالعشوائيات سيكون أيضاً حاضراً بهذا الشهر".

وتابع، أن "هناك العديد من المشاريع الضاغطة الأخرى والتي بحاجة إلى حسم بوقت قصير من بينها القوانين المتعلقة بالمطارات ومشاكلها وسلطة الطيران وعودتها لوزارة النقل"، مشدداً على أن "النقاشات والحوارات ستكون مكثفة بهذا الشهر لحسم القوانين الضاغطة والمهمة وضمان عدم تأجيلها لما بعد العطلة التشريعية".



وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، الثلاثاء 2 تموز 2019، تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين "المهمة".