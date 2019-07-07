نائب يكشف عن أبرز القوانين التي سيركز عليها البرلمان الشهر الحالي

كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الأحد، عن أبرز القوانين التي سوف يركز عليها مجلس النواب خلال فترة تمديد الفصل التشريعي الحالي، موضحاً أن من بين تلك القوانين قانون المحكمة الاتحادية.
وأضاف البخاتي، أن "قانون المحكمة الاتحادية هو الآخر سيكون له مكانه خلال هذا الشهر، إضافة إلى حسم قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لأهميته أيضاً والحاجة لتشريعه بأسرع وقت ومنح الفترة الكافية للمفوضية لاستكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أن "مشروع قانون الأراضي والبساتين والقوانين المتعلقة بالعشوائيات سيكون أيضاً حاضراً بهذا الشهر".
وتابع، أن "هناك العديد من المشاريع الضاغطة الأخرى والتي بحاجة إلى حسم بوقت قصير من بينها القوانين المتعلقة بالمطارات ومشاكلها وسلطة الطيران وعودتها لوزارة النقل"، مشدداً على أن "النقاشات والحوارات ستكون مكثفة بهذا الشهر لحسم القوانين الضاغطة والمهمة وضمان عدم تأجيلها لما بعد العطلة التشريعية".
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، الثلاثاء 2 تموز 2019، تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين "المهمة".
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