مقتل شخص في إطلاق نار شرقي لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخص، الأحد، في حادث إطلاق نار شرقي العاصمة البريطانية لندن، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت شرطة لندن إن إطلاق النار الذي وقع في ضاحية ليتون صباحا أسفر عن مقتل شاب في أواخر العشرينات من عمره.

ولم تفد الشرطة البريطانية، على الفور، بمزيد من التفاصيل حول أسباب الحادث.