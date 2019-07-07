البحرين تدين ‏التفجير الإرهابي في إقليم غزني بأفغانستان

أدانت البحرين، الأحد، ‏التفجير الإرهابي الذي استهدف مقرا أمنيا في إقليم غزني بأفغانستان وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 70 آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجميع.

وقتل 12 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 70 آخرين في تفجير انتحاري بمدينة غزني غرب أفغانستان.

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وقالت وسائل إعلام محلية، إن الانفجار وقع في منطقة مزدحمة بالمدينة ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وأكد مسؤولون محليون أن التفجير كان انتحاريًا واستهدف مقرًا للأمن.

وكانت السلطات الأفغانية، أكدت، الجمعة الماضية، أن أكثر من 40 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار قذيفة هاون بإحدى الأسواق الشعبية في محافظة "فارياب" شمال البلاد.

وتشهد أفغانستان مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان التي استولت في السابق على مساحة كبيرة في المناطق الريفية من البلاد وشنت هجومًا على المدن الكبرى.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.