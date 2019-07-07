انت الان تتابع إيران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المنصوص عليه في الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت إيران اليوم الأحد رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تقليص جديد لالتزاماتها بالاتفاق النووي.
وشدد مسؤولون إيرانيون في مؤتمر صحفي أن تقليص الالتزامات لا يشكل انتهاكا للاتفاق, وأكدوا أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لإنقاذ الاتفاق.
وأكدوا أن "الأوروبيين فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق".
كان الرئيس الإيراني أعلن أن إيران سترفع مستوى التخصيب بداية من اليوم، وهو ما يمثل المرحلة الثانية من خفض التزامات إيران المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015 .
وكان روحاني قال :"اعتبارا من السابع من تموز/يوليو لن يكون مستوى التخصيب النووي في إيران عند مستوى 3.67 ... سنقوم برفعه للقدر الذي نريده ويلبي الضرورة والحاجة".
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