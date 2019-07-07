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مليشيا الحوثي الإرهابية تعلن عن امتلاك صواريخ وطائرات جديدة

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الان تتابع مليشيا الحوثي الإرهابية تعلن عن امتلاك صواريخ وطائرات جديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، إزاحة الستار عن صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة جديدة، ستدخل في خط المواجهة مع قوات التحالف الذي تقوده .

وذكرت وكالة أنباء (سبأ)، التابعة للحوثيين، أن مهدي المشاط ، افتتح معرض باسم صالح الصماد (رئيس سابق للحوثيين قتل بغارة للتحالف) للصناعات العسكرية اليمنية الذي يحتوي على نماذج للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة.

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وكشفت الوكالة أنه تم إزاحة الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة التي تتضمن “صاروخ قدس 1 المجنح، وطائرة صماد 3 المسيرة، وطائرة صماد 1
المسيرة الاستطلاعية، وطائرة قاصف 2k المسيرة”.

وذكرت مصادر تابعة للحوثيين أن المشاط استمع إلى استعراض وشرح حول الخصائص التكتيكية والقتالية للطائرات المسيرة الجديدة وصاروخ قدس 1 ومراحل تصنيعها.

وقال زعيم المليشيا الإرهابية إن: “المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت، وأن الأسلحة الجديدة ستحدث فارقا في موازين القوى مع العدوان، وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر”.

 

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