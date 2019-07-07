الان تتابع مليشيا الحوثي الإرهابية تعلن عن امتلاك صواريخ وطائرات جديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:
أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، إزاحة الستار عن صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة جديدة، ستدخل في خط المواجهة مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية.
وذكرت وكالة أنباء (سبأ)، التابعة للحوثيين، أن مهدي المشاط ، افتتح معرض باسم صالح الصماد (رئيس سابق للحوثيين قتل بغارة للتحالف) للصناعات العسكرية اليمنية الذي يحتوي على نماذج للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة.
وكشفت الوكالة أنه تم إزاحة الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة التي تتضمن “صاروخ قدس 1 المجنح، وطائرة صماد 3 المسيرة، وطائرة صماد 1
المسيرة الاستطلاعية، وطائرة قاصف 2k المسيرة”.
وذكرت مصادر تابعة للحوثيين أن المشاط استمع إلى استعراض وشرح حول الخصائص التكتيكية والقتالية للطائرات المسيرة الجديدة وصاروخ قدس 1 ومراحل تصنيعها.
وقال زعيم المليشيا الإرهابية إن: “المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت، وأن الأسلحة الجديدة ستحدث فارقا في موازين القوى مع العدوان، وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر”.
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