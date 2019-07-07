متأثرا بإصابته.. مصرع معاون مباحث مركز قويسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية_ عاشور أبو سالم

لقي النقيب عبدالله الميت، معاون مباحث قويسنا، مصرعه صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته في حادث سير على طريق "قويسنا /شبين الكوم"، أثناء عودته من عمله.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا بوقوع حادث سير، وإصابة النقيب عبدالله الميت، معاون مباحث قويسنا أمام قرية طه شبرا.

بالانتقال والفحص، تبين أن سيارة نقل محملة بالأخشاب، قطعت الطريق أمام سيارة ملاكي كان يستقلها معاون المباحث أثناء عودته من العمل؛ ما أسفر عن وقوع الحادث.

فيما أعلنت مديرية أمن المنوفية عن وفاة معاون المباحث صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته داخل مستشفى الشرطة، وسيتم تشييع الجنازة بحضور عدد من قيادات المديرية بمسقط رأس بميت شهالة، مركز الشهداء.