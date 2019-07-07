زلزال كاليفورنيا.. إعلان الطوارئ والجيش يُخلي قاعدة عسكرية

يتأهب مسئولو الطوارئ وسكان المنطقة الصحراوية بجنوب كاليفورنيا لحدوث توابع، ربما تكون خطيرة لزلزال قوي ألحق أضرارًا بمبانٍ وخطوط للغاز، وتسبب في اندلاع حرائق قرب مركز الزلزال.

وهز الزلزال، الذي بلغت شدته 7.1 درجة، بلدة ريدجكريست بصحراء موجافي مع حلول الليل بقوة زادت ثماني مرات عن زلزال بلغت قوته 6.4 درجة شهدته المنطقة نفسها قبل 34 ساعة.

طلب جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، مساعدة اتحادية، وأعلن حالة التأهب في مكتب خدمات الطوارئ.

قال مارك جيلاردوشي، رئيس المكتب، خلال مؤتمر صحفي، "لدينا بلاغات كثيرة عن حرائق.. معظمها نتيجة تسرب الغاز، أو بسبب تضرر خطوط الغاز".

تسببت الهزات القوية أيضًا في كسور بخطوط رئيسية للمياه وانقطاع للكهرباء عن أنحاء من ريدجكريست التي يقطنها 27 ألفًا وتقع على بعد

202 كيلومتر شمال شرقي لوس أنجليس.

قالت الشرطة إن الزلزالين لم يسفرا عن وقوع قتلى، أو إصابات خطيرة، لكن جيلاردوشي قال إن الحجم الإجمالي للخسائر لم يحدد بعد.

أجلت قاعدة "إير ويبونس ستيشن تشاينا ليك" الضخمة الواقعة شمال غربي ريدجكريست الأفراد غير الأساسيين عقب الزلزال.

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قال خبراء الزلازل إن الزلزال الأول الذي وقع يوم الخميس وعشرات التوابع بعده ثبت أنها كانت مقدمات لزلزال يوم الجمعة الذي ربما كان أكبر زلزال في جنوب كاليفورنيا منذ عام 1999 حين وقع زلزال بلغت شدته 7.1 درجة قرب قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية في صحراء موجافي.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال

الذي وقع يوم الجمعة كان له 16 تابعًا على الأقل بقوة أربع درجات أو أكثر، محذرة من احتمال بنسبة 50 في المئة، أو أكثر لوقوع زلزال آخر بقوة ست درجات خلال الأيام المقبلة.

ونوه جيولوجيون بأن هناك فرصة بنسبة عشرة في المئة لحدوث زلزال بقوة سبع درجات الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 7:30 صباح السبت أظهرت بيانات من هيئة المسح الجيولوجي تسجيل نحو 500 تابع بقوة 2.5 درجة، أو أكثر بالمنطقة المحيطة بمركز الزلزال.

وقال جيلاردوشي إن تقارير أفادت بانهيار مبنى وتسرب غاز في بلدة ترونا الصغيرة جنوبي ريدجكريست التي يقطنها ألفا شخص.

تسبب انزلاق صخري في إغلاق الطريق 178 في مقاطعة كيرن، وأظهر تسجيل مصور نُشر على تويتر تضرر أحد الطرق جزئيًا.

كان آخر أكبر الزلازل تأثيرًا في جنوب كاليفورنيا في عام 1994، وبلغت شدته 6.7 درجة وتركز في منطقة كثيفة السكان في لوس أنجليس، مما أودى بحياة 57 شخصًا، كما خلف أضرارًا بمليارات الدولارات.